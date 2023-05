V Nemah na Videmskem so tatovi iz nekega stanovanja v Ulici San Gervasio odnesli za 100.000 evrov zlatnine. 61-letna lastnica, ki je bila dolgo let zaposlena na modnem področju, je sinoči ob povratku domov opazila velik nered. Ugotovila je, da so tatovi prebili vhodna vrata in vdrli v stanovanje, pri čemer so odnesli številne dragulje. Po prvih ocenah naj bi povzročili več kot 100.000 evrov škode. Karabinjerji preiskujejo dogodek.