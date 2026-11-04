Iz proračuna precej manj za šole v Italiji: eni presenečeni, drugi jezni

»Ne, o tem nisem vedel nič. Gotovo so rezi v šolstvu v tem trenutku nekaj, o čemer gre razmisliti in kot Liga bomo dali kak predlog.« S temi besedami se je včeraj podpredsednik italijanske vlade ter minister za infrastrukturo in prevoze in vodja Lige Matteo Salvini odzval na novico, da vladni predlog proračuna za leto 2027 predvideva krčenje slabih 7000 delovnih mest v šolstvu, točneje 6974: s prihodnjim septembrom bi šolstvo izgubilo 4925 mest učnega osebja ter 2049 mest tehničnega, pomožnega in administrativnega osebja. S tem naj bi od leta 2028 dalje prihranili 252 milijonov evrov letno.

Salvinijeva izjava, da ni vedel o rezih, ki jih predvideva predlog proračuna, ki ga je kot član vlade podprl, je izzval pripombo senatorke Gibanja petih zvezd Barbare Floridia, za katero ali vodja Lige ni vedel, kaj delata njegova ministra Giancarlo Giorgetti (gospodarstvo in finance) in Giuseppe Valditara (izobraževanje), ali pa je za vse to vedel in se zdaj skuša ograditi od predloga. Edino pravilno pa bi bilo umakniti predlog in se opravičiti, po poročanju RaiNews meni senatorka.

Kaže pa, da Salvini ni edini član vlade, ki so ga rezi v šolstvu presenetili, saj je v ponedeljek Ansa poročala tudi o presenečenju na samem ministrstvu za izobraževanje, potem ko je minister Valditara ob odobritvi predloga proračuna na seji vlade izrazil zadovoljstvo, češ da je vlada odobrila predloge o financiranju gradbenih del na šolskih poslopjih (650 milijonov evrov).

Bolj kot presenetil pa je predlog razjezil področne sindikate, ki opozarjajo, da bi z novimi rezi v treh letih prišli do zmanjšanja števila delovnih mest v šolstvu v višini 14.808 enot: zmanjkalo bi tako 10.585 učiteljev in profesorjev ter 4223 pripadnikov tehničnega, pomožnega in administrativnega osebja. Za sindikate Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda Unams in Anief, pa tudi za združenje ravnateljev Anp, je dodatno krčenje števila osebja v šolstvu enostavno nesprejemljivo in neodgovorno, saj pomeni šibiti šolo v trenutku, ko so mladi v stiski.