Tatovi s solzivcem nad lastnika stanovanja

Koprski policisti so v sredo zvečer posredovali v Lokvi pri Sežani, kjer so v tamkajšnjo hišo vlomili tatovi. Premetali so notranje prostore, nato, ko so bili še na delu, jih je zalotil lastnik, ki se je vrnil domov. Tatovi so pobegnili, on pa je stekel za njimi. Skrili so se za zid v vasi, pri čemer jih je izsledil in prižgal svetilko na svojem telefonu. Nepridipravi so ga tedaj pošpricali s solzivcem in pobegnili, pred tem pa so mu še ukradli telefon huawei. Kriminalisti so opravili ogled kraja in intenzivno zbirajo obvestila.