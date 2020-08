Tatvine na počivališčih: v priporu trije moški

Policisti iz Sežane so 2. in 4. avgusta na avtocestnem počivališču obravnavali dve tatvini večjih vsot denarja. Oškodovanca sta bila državljana Romunije, sicer potnika avtobusa, ki je vozil iz Italije v Romunijo. V obeh primerih, ki sta bila na moč podobna, so ju nagovorili trije moški, ki so se predstavili kot predstavniki avtobusnega podjetja. Zahtevali so vozne karte ter vpogled v denar, ki so ga imeli potniki pri sebi, nakar so jima ga na drzen način ukradli in pobegnili. Prvemu oškodovancu so pobrali 450 evrov, drugemu pa 2900 evrov.

Policisti so z zbiranjem obvestil in po pregledu posnetkov varnostnih kamer ugotovili identiteto treh moških. Gre za državljane Romunije, dva šestintridesetletnika in enega triinpetdesetletnika, ki so bili začasno nastanjeni v Postojni. Ko so preteklo sredo, 5. avgusta, prispeli na območje Sežane, po vsej verjetnosti z namenom novih »podvigov«, so jim odvzeli prostost. Privedli so jih na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ki je za vse tri odredil pripor. Med preiskavo je bilo nedvoumno ugotovljeno, da so se trije moški združili z namenom izvrševanja premoženjskih kaznivih dejanj oz. drznih tatvin na avtocestnih počivališčih. Žrtve pa so bili romunski državljani, ki so se z večjimi količinami denarja vračali v domovino iz tujine.