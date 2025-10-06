Teden s stanovitnim in v FJK povečini sončnim vremenom

Zdajšnji anticiklonski greben s toplim višinskim zrakom, ki je nastal nad Sredozemljem in se širi proti severu ter drugi anticiklonski greben, ki bo v drugi polovici tedna nastal nad zahodno Evropo, bosta v FJK zagotovila teden s stanovitnim in prevladujočim sončnim vremenom. V prvi polovici tedna bodo v višinah severni tokovi prinašali razmeroma suh zrak, zlasti od četrtka ali petka pa bodo občasno pihali šibki severovzhodni vetrovi. V četrtek bo nastala manjša višinska vrzel v zračnem tlaku in bo ob pronicanju malo bolj svežega zraka nekaj več spremenljivosti.

V FJK bo ves teden, razen predvidoma v četrtek, prevladovala jasnina z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo v prvi polovici tedna do okrog 20 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna pa bo kakšna stopinja Celzija več. Postopno toplejše bodo tudi noči.

V nedeljo, ko bo v Trstu potekala Barcolana, prav tako kaže na stanovitno in povečini sončno vreme. Po zdajšnjih izračunih naj bi zjutraj pihal šibak severovzhodni veter, ki naj bi čez dan oslabel. K podrobnejši vremenski sliki za nedeljo se bomo vrnili v prihodnjih dneh.