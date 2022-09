V Trstu so bile danes dopoldne pogoste težave z mobilnimi telefoni in telefonskim omrežjem nasploh. Izpade so, kot kaže, beležii zlasti uporabniki družbe Wind Tre in nekaterih drugih operaterjev.

Dopoldne je bil tako marsikateri urad nedosegljiv po telefonu, med drugim tudi naša tržaška redakcija na običajni številki.

Težave so bile v zgodnjih popoldanskih urah odpravljene. Spet deluje tudi številka tržaške redakcije 040 7786300.