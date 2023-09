Telovadne copate skril pod majico in jih odnesel iz trgovine

Iz videmske veleblagovnice Zara je v torek nameraval odnesti par telovadnih copat, ne da bi jih plačal. Skril jih je pod majico, pri čemer pa ga je opazil varnostnik in ga prestregel zunaj, ko je izstopil iz trgovine. Mladenič, 21-letni državljan Pakistana, je varnostnika s silo odrinil in pobegnil. Kmalu zatem so ga prijeli policisti v mestnem središču. Telovadne copate, ki sicer stanejo 50 evrov, so vrnili upraviteljem trgovine, za moškega pa je sodnik za predhodne preiskave včeraj odredil prepoved približevanja videmski občini.