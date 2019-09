Temperatura prvič padla pod ničlo

V minuli noči je deželna meteorološka opazovalnica namerila prvo sezonsko temperaturo v FJK pod ničlo, in sicer v Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo do -1,6 stopinje Celzija. V gorskem svetu so bile temperature komajda pozitivne, na Kraški planoti okrog 10 stopinj Celzija, na Goriškem okrog 12 stopinj Celzija in ob morju malo pod 15 stopinjami Celzija.

Bela peč je bila najbolj mrzel kraj v deželi. Gre za mrazišče, kjer se ob mirnem in suhem ozračju, kakršno je bilo v minuli noči, v nočnih urah živo srebro naglo spušča.

Najvišje dnevne temperature so danes le ponekod presegle 20 stopinj Celzija, v Trstu, kjer se je dodatno ohladilo tudi morje, ki ima zdaj 21,2 stopinje Celzija, pa je deželna meteorološka opazovalnice do 15. ure namerila najvišjo dnevno temperaturo le 18,7 stopinje Celzija.

Tudi današnja noč bo za ta čas mrzla, temperature bodo podobne današnjim, ponekod lahko tudi še nekoliko nižje. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Prevladovalo bo sončno vreme.

V nedeljo bo sprva še povečini precej sončno, čez dan pa bo oblačnost postopno naraščala. Zvečer bodo ponekod že možne manjše krajevne padavine. V noči na ponedeljek bo naše kraje dosegla izrazita vremenska fronta in se bo vreme poslabšalo. V ponedeljek bo pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami. V torek se bo vreme izboljšalo.