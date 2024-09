»Tigrovci so bili za priključitev Primorske Jugoslaviji«

Slovenija je v nedeljo praznovala 77. obletnico vrnitve Primorske matični domovini, ki je bilo najbrž zadnje praznovanje s tem imenom. Po novem naj bi bil to praznik priključitve, kot je prejšnji teden odločil državni zbor.

Osrednja državna prireditev je bila v Vipavi, kjer je bil ob prisotnosti predsednice republike Nataše Pirc Musar glavni govornik predsednik vlade Robert Golob. Pod sloganom Moja pesem je himna srca jo je režirala Nataša Nardin. Poleg Goloba so bili govorniki še vipavski župan Anton Lavrenčič, pater Bogdan Knavs ter tržaški pisatelj Dušan Jelinčič (njegov govor objavljamo v celoti).

»Po mojem mnenju je danes pomen praznika še večji kot včasih. Ker je svet v precepu in ker so meje spet v ospredju. Priključitev se mi zdi primerna beseda, ker so jo vedno uporabljali tisti, ki so se za to borili in o tem pisali. Vem, da so danes drugačni časi, danes gre za Slovenijo, a tu so tekle krvave meje. Prav je, da se spominjamo dne, ko so se te meje uredile,« je izpostavil Jelinčič.

»Verjamem, da praznik ni samo praznik nas Primorcev, ampak praznik celotne Slovenije. Včasih se nam zdijo tisti časi oddaljeni in tudi zaradi tega manj pomembni. A zgodovina nosi v sebi niz brezčasnih lekcij. Danes žal marsikdo, tudi od političnih voditeljev, ne razume lekcije in odkrito simpatizira z istimi ideologijami v novi preobleki,« je dejal Golob. Po njegovem moč naroda nikoli ne izhaja iz razdvajanja, ampak vedno samo iz skupnih vrednot.