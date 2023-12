Tisti »hvala lijepa«, ki je spremenil Trst

V torek, 5. decembra, bo minilo trideset let od izvolitve Riccarda Illyja za župana Trsta. Ob tej priložnosti Illy v intervjuju za Primorski dnevnik razkriva manj znana dogajanja ter zakulisja svojega osemletnega mandata, odnose s strankami, slovensko manjšino in Slovenijo. Med volilno kampanjo ga je desnica, ki jo je pooosebljal njegov tekmec Giulio Staffieri, napadala z nizkimi udarci, žena je bila proti njegovi kandidaturi. V vsakem primeru predstavlja Illyjeva izvolitev zgodovinski zasuk za mesto in njegove prebivalce, vključno s Slovenci.

Illy, ki prebiva na Proseku, ni pozabil tistega svojega »hvala lijepa«, s katerim se je takoj po izvolitvi zahvalil volivkam in volivcem slovenske narodnosti. Dan kasneje se je preko Primorskega dnevnika opravičil za hrvaško različico zahvale, ki je vsekakor prišla iz srca, pravi v intervjuju.

Nekdanji župan, ki je bil pozneje poslanec v italijanskem parlamentu in nato predsednik deželne vlade FJK, se spominja veta na pridruženo članstvo Slovenije v EU, ki ga je leta 1994 postavila vlada Silvia Berlusconija. Veto je dve leti kasneje preklicala vlada Lamberta Dinija, ko je bila zunanja ministrica Susanna Agnelli.

Illy, ki je septembra dopolnil 68 let, ne misli več kandidirati za župana, a je zadovoljen, da ga imajo ljudje v lepem spominu. »To kar smo dosegli na področju sobivanja in sožitja med večino in slovensko manjšino, ne bo mogla zbrisati niti še nevem kako desno usmerjena mestna oblast,« je prepričan.

Intervju v današnjem Primorskem dnevniku.