Tla so se danes ponoči dvakrat stresla v bližini Tolmeča, in sicer ob 2.28 in ob 4.30. Državni seizmološki inštitut INGV je nameril magnitudo 3,7 oz. 2,1. Središče pa je bilo 15 oz. 13 km pod zemeljskim površjem. Po prvih podatkih so potres čutili zlasti v severnih goratih predelih FJK, med drguim tudi v Benečiji in Reziji, v Sloveniji pa prvi sunek številni prebivalci Zgornjega Posočja. Ocenjujejo, da intenziteta sunkov ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).