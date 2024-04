Na območju Stadiona 1. maja se končno nekaj premika

Stroj brni. Pri Sv. Ivanu, na zapuščenem nogometnem igrišču nad Stadionom 1. maja, se je danes dopoldne bager lotil del za gradnjo novega večnamenskega športnega objekta, ki naj bi tam nastal do leta 2025. Kopač je resnici na ljubo začel z izkopi za ureditev nove ceste, ki bo zvrha povezovala območje s Cesto za Lonjer. »Gre za pripravljalna dela, ki so predvidena pred samim začetkom gradnje športne dvorane, in jih lahko opravimo v lastni režiji,« je pojasnil dobrodošle premike Gorazd Pučnik, predsednik ŠZ Bor, ki je nosilec gradnje večnamenskega središča.

Z deli je bilo treba začeti še ta mesec. Potem ko je bil načrt glede na dodatno inženirsko ekspertizo lani prilagojen danim finančnim sredstvom, je Dežela FJK dovolila preložitev datuma za začetek del z lanskega na letošnji april. V pogovoru z Gorazdom Pučnikom smo preverili, kako je z deli in v kolikšni meri je bil projekt spremenjen.

Začeli bodo, kot zapisano, z ureditvijo več kot 80-metrske ceste, ki bo povezovala Cesto za Lonjer z območjem nad Stadionom 1. maja. To bo dodatna cesta, ki je potrebna za varnost delovišča, je pojasnil Pučnik in namignil, da se bo istočasno poskrbelo tudi za ostala dela na delovišču, kot je odstranitev svetil in električne napeljave na nekdanjem nogometnem igrišču. »Ureditev ceste sploh ni enostavno, za to smo potrebovali posebno dovoljenje s strani Dežele FJK. Poskrbeli bomo seveda za nov vhod, ki je logistično zelo zanimiv, saj je v isti višini kot licej Prešeren,« je predstavil Pučnik.

