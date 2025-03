To noč grozi pozeba

Prihodnje jutro bo najhladnejše v tem tednu, je sporočil Arso na družbenih omrežjih. Nad nizkimi temperaturami so najbolj zaskrbljeni sadjarji na Primorskem, kjer nekatero sadno drevje že cveti. Možne poškodbe bodo odvisne od regije, mikrolokacije (predvsem na izpostavljenih legah), lege, vrste rastline in faze razvoja, so zapisali.

V tekočem letu je vegetacijski razvoj prehiteval za 10 do 14 dni. Zaradi visoke temperature v preteklih dneh in tednih so se vse fenološke faze razvijale hitreje.

Po okvirnih podatkih, ki je je prejel Arso, drevesa povsod bodisi cvetijo ali začenjajo cveteti, medtem ko v Slovenski Istri in Vipavskem že zaključujejo s cvetenjem.

Kritična temperatura za marelice je –2,9 °C v fazi odprtega cveta.

Breskve na Primorskem začenjajo cveteti, drugod po državi začenjajo cveteti zgornje sorte na toplih legah. Kritična temperatura v fazi cvetenja je –2,2 °C. V fazi razvoja brstov, pa je kritična temperatura –3 °C ali nižje.

Češnje odpirajo brste, vendar še ne cvetijo. Kritična temperatura v fazi odpiranja brstov je –2,2 °C.

Hruške, jablane in slive so v fazi odpiranja brstov, ko kritična temperatura znaša –2,7 °C. Zgodnje sorte hrušk so v fazi mišjega ušesca.

Pozebe lahko tudi kakšen mlad poganjek ali zgodnje sadike, ki niso zaščitene, še opozarja Arso. Občutljive vrste kot so kaki, pa lahko pomrznejo tudi ob zaprtem brstu, če temperatura pade pod 0 °C.

Kjer so nasadi opremljeni s sistemom oroševanja, bodo najverjetneje ob padcu temperature oroševali, so še zapisali.