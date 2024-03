Gasilci iz Pordenona so z žerjavom posredovali na pokrajinski cesti št. 35 na območju občine Prata na Pordenonskem, kjer je tovornjak izgubil keson, ki je padel na vozišče. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Gasilci so najprej zavarovali tovor v kesonu, nato so keson z žerjavom naravnali in ga dvignili ter ponovno položili na tovornjak, od koder je padel. Celotna operacija je trajala približno dve uri, ko je bila cesta tudi zaprta za promet. Na kraju so bili lokalni policisti.