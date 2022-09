Tradicija pomeni ne ohranjati pepel, ampak živ plamen

V Kulturnem domu v Gorici se je s pozdravnimi nagovori in uvodnim predavanjem začel že 57. jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih in dvojezičnih šol v Italiji, ki ga na podlagi mednarodnih dogovorov nudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, oblikujejo pa ga na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino.

Številne prisotne šolnike sta pozdravila višja pedagoška svetovalka Andreja Duhovnik Antoni, ki je tudi orisala program seminarja, in vršilec dolžnosti vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Peter Černic, ki je izkoristil priložnost tudi za oris stanja slovenskega šolstva v Italiji, ki obsega tako svetle kot temne točke. Med prvimi je omenil izboljšano stanje na samem Uradu za slovenske šole, kjer so z zadnjimi razpisi pridobili tri nove moči, pa tudi v vrtcih in šolah, saj so redno namestili okoli 50 novih učnih moči, tako da je zdaj stalno zaposlenih šolnikov 482, medtem ko jih je bilo lani 429, prav tako sta službo nastopila dva nova revizorja z znanjem slovenščine. Kritično je pri vodstvenem kadru, saj pet šol nima svojih ravnateljev, sedem šol pa pesti pomanjkanje vodij uprav, tudi urad, ki ga trenutno sam vodi, je konec koncev brez pravega načelnika.

Slovensko šolstvo v Italiji pa se bo moralo tudi prilagoditi na zakonske spremembe, do katerih v Italiji prihaja na šolskem področju, oz. prilagoditi novim družbenim potrebam, saj tradicija ne pomeni ohranjati pepel, ampak živ plamen, je dejal Černic. Zato se je treba lotiti analize zakonov in razumeti, kako se v danih možnostih gibati. To pa ni vprašanje šolskega urada, ampak skupnosti same oz. vseh subjektov le-te. Dela se je treba lotiti s študijem in poglabljanjem, da bo delo tudi učinkovito, je dejal Černic.

Udeležence seminarja so pozdravili še generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame (poslala je pisni pozdrav), predstavnica slovenskega ministrstva za izobraževanje Jasna Rojc in direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj. Uvodno predavanje pa je imel direktor Hiše eksperimentov v Ljubljani Miha Kos, ki je govoril na temo Kako v šoli ustvariti varno okolje za delanje napak? Lahko Hiša eksperimentov služi kot zgled?, pri čemer je zlasti poudaril vlogo učitelja kot spodbujevalca radovednosti pri učencih, katerih vprašanja se ne sme zavračati, ampak otroke navduševati za učenje.

Po uvodnem delu seminarja, ki so se ga udeležili tudi državna sekretarka pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, senatorka Tatjana Rojc in novi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, so v avditoriju višješolskega centra v Gorici Osimo štipendistke predstavile svoje izkušnje, seminar pa se bo nadaljeval od 5. do 9. septembra s šestimi srečanji na daljavo.