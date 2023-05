Tragičen zaključek valete za 19-letnega maturanta

Praznovanje zaključka šolskega leta se je pozno sinoči za 19-letnega maturanta iz Latisane tragično končalo. Potem ko je v Lignanu s sošolci in profesorji odhajal iz picerije in so bili namenjeni v disko Charlie, kjer so nameravali zaključiti večer, ga je v Drevoredu Evropa blizu stadiona Teghil do smrti povozil avtomobil. Nesreča se je pripetila okrog 23.30, žrtev pa je 19-letni Kevin Murataj, rojen v Foggii, živel pa je v Latisani, kjer je obiskoval Državni izobraževalni zavod Mattei.