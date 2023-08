Traktor obtičal v grmičevju, voznika vrglo v grapo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, reševalci finančne policije, gasilci in karabinjerji, so danes ob 13.45 posredovali v Karniji, kjer se je pri Ampezzu, na cesti, ki iz kraja Voltois pelje na planoto Pani, na nadmorski višini 800 metrov poškodoval 61-letni voznik traktorja, sicer domačin. Medtem ko je vozil po cesti navzdol, je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Traktor je obtičal v grmičevju, njega pa je ob nenadni ustavitvi vozila vrglo približno deset metrov nižje. Mimoidoči motorist je zagledal traktor in poklical na interventno telefonsko številko 112.

Reševalna akcija je bila zahtevna. Poškodovanega traktorista so reševalci naložili na nosilo in ga z vrvmi potegnili na cesto, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo. S helikopterjem so ga nato prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se je moški ranil in da je utrpel več poškodb, toda na srečo ni v življenjski nevarnosti.