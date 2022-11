Trčenje na avtocesti A28, avtomobil končal v jarku

Na avtocesti A28 sta na odseku med krajema Cimpello in Azzano X v smeri Portogruara pozno sinoči trčila dva avtomobila, pri čemer je eden končal v jarku in se prevrnil na bok. Drugi avtomobil se je ustavil kakih 200 metrov od prvega.

Udeleženim v nesreči, ki so se sami uspeli izvleči iz razbitin, so zdravstveno okrbo nudili reševalci iz Pordenona, na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče. Policisti preiskujejo njene vzroke. Na mestu je bilo tudi osebje družbe Autovie Venete.