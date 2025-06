Danes zjutraj je med Volčami in Čiginjem na Tolminskem 38-letnik z avtomobilom prehiteval tovornjak in pri tem trčil v nasproti vozeči avtobus, na katerem je bilo več otrok, poročajo Primorske novice. Po trku je takoj odpeljal, ne da bi drugim udeležencem kakorkoli pomagal oziroma obvestil policijo. Organi pregona so ga kmalu izsledili in mu izdali plačilni nalog. Na srečo so jo vsi odnesli brez poškodb.