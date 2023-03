Koprski policisti so včeraj ob 18.40 posredovali v Knežaku, kjer je 32-letni voznik trčil v ustavljeni avtomobil, ki je vozil pred njim. Za njegovim volanom je bila 68-letna voznica. Zavirala je in avtomobil ustavila, da bi se izgonila čredi srnjadi, ki je ravnokar prečkala cesto.

Policisti so ugotovili, da je 32-letnik vozil z neprilagojeno hitrostjo, pri čemer so tudi odkrili, da ne poseduje vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli, sledi obdolžilni predlog.