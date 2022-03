Trdoživa neresnica o »ruskem« izvoru rezijanščine spet na plan

Vsaka priložnost je dobra za to, da se iz naftalina potegne teorijo o tem, da je rezijanščina pravzaprav nekakšna ruska govorica, ne pa slovensko narečje. To je, med drugimi, trdil tudi nekdanji predsednik republike Francesco Cossiga, ki je menil, da so Rezijani v resnici Rusi, ki so zašli v dolino pod Kaninom. Teza je, kot je že dolgo let znano, z jezikoslovnega vidika brez vsake znanstvene osnove, a nekateri, ne le v vrstah politikov, se za to ne zmenijo. V dnevniku Il Gazzettino se je tako včeraj pojavil članek z naslovom V furlanski »Rusiji«, kjer govorijo moskovsko narečje, odpirajo vrata Ukrajincem.

Pretveza za tokratno širjenje neresnic je sicer pohvalno dejstvo oz. to, da so tudi v Občini Rezija, kjer je po zadnjih podatkih 932 prebivalcev, sprejeli nekaj ljudi, ki so iz Ukrajine zbežali pred vojno. V uvodnem delu članka avtor navaja, da Rezijani poznajo vojno, ker je po italijanskem porazu pri bližnjem Kobaridu, ki se je vpisal ne le v učbenike zgodovine, pač pa tudi v vsakdanjo govorico kot sinonim za hud poraz, ravno po teh krajih avstro-ogrska vojska napredovala proti Italiji. »A posebnost je neka druga: v Reziji govorijo narečje, ki je praktično prekrivno z ruskim jezikom. Dolino zato včasih imenujejo "furlanska Rusija",« je zapisal novinar, ki se na slovanske jezike, kaj šele slovenska narečja, očitno ne spozna kaj preveč.