»Treba je vrednotiti znanje in sposobnosti vsakega posameznika«

Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, vračanje ugleda učiteljskemu poklicu, vrednotenje talentov, uvajanje koncepta individualizacije šolskega sistema brez razlik med nadarjenimi učenci in tistimi, ki potrebujejo dodatno pomoč. To je le nekaj tem, ki se jih loteva vrh voditeljev sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7, ki se je v Trstu formalno začel včeraj, sklenil pa se bo danes s podpisom deklaracije.

Italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je kolege, med katerimi so imeli ministrsko funkcijo samo gostje iz Japonske, ZDA in Velike Britanije, medtem ko so Kanada, Francija in Nemčija v Trst poslale zastopnike ministrov, sprejel na osrednjem mestnem trgu. Med gosti so bili tudi predstavniki Afriške in Evropske unije, Brazilijo je zastopala odgovorna za šolske zadeve brazilskega veleposlaništva v Italiji, vrha se je udeležil tudi ukrajinski veleposlanik v Italiji. Na strogo zastraženem Velikem trgu, ki ga je motil le hrup helikopterja, ki je preletaval nebo, saj avtomobilov ni bilo slišati, ker je nabrežje zaprto za ves promet do danes popoldne, je okoli devete ure zjutraj Valditara pozdravil vsakega posebej, nakar so se visoki gostje odpravili v deželno palačo, kjer se je začelo zasedanje.

Izmenjava dobrih praks

Po večurnem zasedanju so se predstavniki vrha G7 o izobraževanju okoli 16.30 vrnili na Veliki trg, kjer so se fotografom nastavili za skupinsko fotografijo. Gostitelj vrha Valditara je na kratko podal še eno izjavo. Povedal je, da je s potekom zasedanja izredno zadovoljen in da so posebno pozornost namenili tudi izmenjavi znanj in dobrih praks med udeleženkami, s katerimi so ugotovili, da imajo sistemi veliko skupnih točk. Minister je tudi dejal, da so se vsi strinjali, da bi bilo treba vrednotiti znanje in sposobnosti vsakega posameznika.

