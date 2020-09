Tretji primer okužbe v šolah FJK

Po dveh okužbah, ki so jih odkrili med dijaki tehniškega inštituta Malignani iz Červinjana, so danes potrdili nov primer okužbe z novim koronavirusom, tretji v šolah FJK, in sicer na znanstvenem liceju Einstein, prav tako iz Červinjana. Okužen je bil dijak, ki je obiskoval podporni pouk. Približno petnajsterici dijakov in profesorjem, ki so bili v razredu z njim, bodo opravili bris. V samoizolaciji bodo do drugega negativnega brisa, prehodno pa se bodo šolali na daljavo. Inštitut bo po razkužitvi prostorov v ponedeljek redno odprl šolska vrata.