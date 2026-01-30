VREME
Petek, 30 januar 2026
Minister Matej Arčon v tržaškem uredništvu Primorskega dnevnika

Na obisku sta ga spremljala državna sekretarka Vesna Humar in slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc

Spletno uredništvo |
Trst |
30. jan. 2026 | 20:56
    Minister Matej Arčon v tržaškem uredništvu Primorskega dnevnika
    Minister Matej Arčon, državna sekretarka Vesna Humar in generalni konzul Gregor Šuc v uredništvu Primorskega dnevnika (FOTODAMJ@N)
»Bodite še naprej predani svojemu delu in skupnemu slovenskemu prostoru.« To željo je med petkovem obiskom tržaškega uredništva Primorskega dnevnika izrekel minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki se je najprej sestal z upravo časopisa in nato z uredništvom. Spremljala sta ga državna sekretarka Vesna Humar in slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc.

Obisk v Ulici Montecchi se je začel v dvorani Albina Bubniča in Maria Magajne (FOTODAMJ@N)
Obisk v Ulici Montecchi se je začel v dvorani Albina Bubniča in Maria Magajne. Tam so visokim gostom odgovorni urednik Igor Devetak, predsednik uprave DZP Prae Aleksander Koren in prokurist družbe Štefan Semen orisali izzive in perspektive dnevnika. Nadaljeval se je nato v prostorih uredništva.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

