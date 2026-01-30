Minister Matej Arčon v tržaškem uredništvu Primorskega dnevnika

»Bodite še naprej predani svojemu delu in skupnemu slovenskemu prostoru.« To željo je med petkovem obiskom tržaškega uredništva Primorskega dnevnika izrekel minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki se je najprej sestal z upravo časopisa in nato z uredništvom. Spremljala sta ga državna sekretarka Vesna Humar in slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc.