Paritetni odbor zaključil mandat, nove seje ne bo

Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine ne bo več sklepal ničesar v tem mandatu. Za prihodnji torek sklicano sejo je namreč predsednik Marko Jarc s sporočilom članom odbora preklical ter napovedal sprožitev postopkov za oblikovanje novega odbora. »Skrbel bom, da bodo vse formalnosti potekale čim hitreje in brez zapletov,« je Jarc zapisal v krajšem sporočilu članom odbora.

Kot je danes popoldne dejal za Primorski dnevnik, se je Jarc za ta korak odločil, ker po njegovih besedah ni bilo pogojev za zasedanje odbora. Člane je namreč zaprosil, da iznesejo svoje predloge o osnutku spremembe sestave Deželne komisije za slovenske šole, o čemer bi moral odbor razpravljati, vendar predlogov ni dobil. Potem je prišlo tudi do polemike o tolmačenju pravilnika paritetnega odbora oz. o tolmačenju poteka mandata, kjer člani odbora niso bili složni. Zato ni imelo smisla sklicati seje, je povedal Jarc, ki je po lastnih besedah že sprožil postopek, ki bi moral privesti do oblikovanja novega odbora.