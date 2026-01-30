Prenovljeno vojaško ladjo Triglav v prvem lastnem privezu sprejeli s častmi

V Ankaranu so danes na slovesnosti 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske (SV) obeležili prihod večnamenske ladje Triglav po modernizaciji, ki je trajala pet let. Ladja Triglav, ki je bila brez lastnega priveza, ima odslej svoj privez, od koder bo občasno izplula na dnevne in večdnevne plovbe, je povedal kapitan Andrej Pečar.

Minister za obrambo Borut Sajovic je dejal, da sta modernizacija ladje Triglav in novi pontonski privez pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu pomembna mejnika v zgodovini Slovenije.

Modernizacija ladje Triglav je med drugim potekala v Trstu, Turčiji in Šibeniku. Gre za 17 milijonov evrov vredno investicijo z DDV.

Pontonski privez so zgradili v koprskem tovornem pristanišču pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu. Ponton je dolg 156 metrov, širok pa 10 metrov. Dostopni most v dolžino meri 76 metrov ter osem metrov v širino. Skupni stroški projektiranja in gradnje plavajočega pontona ter del znašajo 10,6 milijona evrov z DDV, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.