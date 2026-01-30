Minister Ciriani in njegov »Dober večer« Slovenski skupnosti

»Dober večer!« S slovenskim pozdravom je italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani začel svoj pozdrav na današnjem tradicionalnem novoletnem srečanju stranke Slovenska skupnost v palači Lantieri v Gorici. Minister je bil častni gost srečanja, ki je v palačo privabil veliko število članov in somišljenikov SSk ter gostov iz Italije in Slovenije. Le-te je Ciriani nagovoril z zavestjo, da stoji pred skupnostjo, ki je ubranila svojo zgodovino in identiteto ter poudaril, kako je obmejne kraje zgodovina hudo prizadela. Poudaril je pomen sodelovanja med italijansko vlado in slovensko manjšino v Italiji kot tudi med slovensko vlado in italijansko manjšino v Sloveniji ter potrebo po medsebojnem pogovarjanju, da se skupaj zgradi nekaj lepšega. Kot znak prijateljstva je označil polmilijonsko povišanje postavke za slovensko manjšino iz zaščitnega zakona v zadnjem državnem proračunu, ki velja za leti 2026 in 2027, medtem ko bi se lahko z letom 2028 govorilo tudi o strukturnem povišanju sredstev. Poudaril je odlično sodelovanje med Italijo in Slovenijo, Novo Gorico in Gorico, ki sta pravkar gostili Evropsko prestolnico kulture, pa je označil za simbolni kraj nove dobe.
Državna sekretarka Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je prav tako poudarila odlične slovensko-italijanske odnose in osrednjo vlogo manjšin pri tem. Izrazila je zadovoljstvo ob povišanju sredstev za slovensko manjšino, sama pa poudarila, da je Slovenija zelo ponosna na partnerstvo z italijansko manjšino na njenem ozemlju. Glede čezmejnega sodelovanja je Novo Gorico in Gorico označila kot laboratorij sodelovanja in skupne evropske prihodnosti ter poudarila pomen že obstoječih oz. snujočih se Evropskih združenj za teritorialno. sodelovanje.
Zbrane goste so nagovorili deželni predsednik SSk Damijan Terpin, deželna tajnica Fulvia Premolin in deželni svetnik Marko Pisani. Terpin je predvsem poudaril konstruktivne odnose SSk z italijansko vlado, kar daje sadove, kot so npr. preklic krčenja števila ravnateljstev slovenskih šol, popravek v zakonu o t. i. »premieratu«, ki gre v smer olajšanega oz. zajamčenega zastopstva za Slovence v italijanskem parlamentu in že omenjeno povišanje postavke iz zaščitnega zakona, za kar je izrekel priznanje ministru Cirianiju. Zgrešeno bi bilo zavračati ponujeno roko, je dejal Terpin in omenil nekatere prioritete, med katerimi je izvolitev parlamentarca, ki bi ga manjšina sama izbrala, pa tudi spomnil na prihodnje parlamentarne volitve in obnavljanje pokrajin, kjer želijo biti zraven in sedeti v upravah. Podobno je menila Fulvia Premolin, ki je opozorila zlasti na vprašanje šolstva, ki ga pesti demografski padec, in kritično ocenila dogajanje v paritetnem odboru, kjer je prišlo po njenih besedah do bojkota predloga reforme Deželne komisije za slovenske šole. Pri tem je poudarila pomen iskanja tistega, ki nas združuje. Marko Pisani pa je poudaril pomen zajamčenega zastopstva in izrazil misel, da bi se moralo glede tega tudi v Italiji uresničiti za slovensko manjšino to, kar v Sloveniji uživa italijanska manjšina. Opozoril pa je tudi na nelagodje v SSk, ki bi ga morali znati preseči ter skupaj sodelovati kot zreli člani narodne skupnosti.