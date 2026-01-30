Minister Ciriani in njegov »Dober večer« Slovenski skupnosti

Dark Theme

»Dober večer!« S slovenskim pozdravom je italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani začel svoj pozdrav na današnjem tradicionalnem novoletnem srečanju stranke Slovenska skupnost v palači Lantieri v Gorici. Minister je bil častni gost srečanja, ki je v palačo privabil veliko število članov in somišljenikov SSk ter gostov iz Italije in Slovenije. Le-te je Ciriani nagovoril z zavestjo, da stoji pred skupnostjo, ki je ubranila svojo zgodovino in identiteto ter poudaril, kako je obmejne kraje zgodovina hudo prizadela. Poudaril je pomen sodelovanja med italijansko vlado in slovensko manjšino v Italiji kot tudi med slovensko vlado in italijansko manjšino v Sloveniji ter potrebo po medsebojnem pogovarjanju, da se skupaj zgradi nekaj lepšega. Kot znak prijateljstva je označil polmilijonsko povišanje postavke za slovensko manjšino iz zaščitnega zakona v zadnjem državnem proračunu, ki velja za leti 2026 in 2027, medtem ko bi se lahko z letom 2028 govorilo tudi o strukturnem povišanju sredstev. Poudaril je odlično sodelovanje med Italijo in Slovenijo, Novo Gorico in Gorico, ki sta pravkar gostili Evropsko prestolnico kulture, pa je označil za simbolni kraj nove dobe.

Novoletnega srečanja SSk so se udeležili številni gostje (TIBALDI)

Državna sekretarka Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je prav tako poudarila odlične slovensko-italijanske odnose in osrednjo vlogo manjšin pri tem. Izrazila je zadovoljstvo ob povišanju sredstev za slovensko manjšino, sama pa poudarila, da je Slovenija zelo ponosna na partnerstvo z italijansko manjšino na njenem ozemlju. Glede čezmejnega sodelovanja je Novo Gorico in Gorico označila kot laboratorij sodelovanja in skupne evropske prihodnosti ter poudarila pomen že obstoječih oz. snujočih se Evropskih združenj za teritorialno. sodelovanje.

Deželni predsednik SSk Damijan Terpin (TIBALDI)