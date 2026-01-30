VREME
Petek, 30 januar 2026
Kraški pust

Na čelu 57. Kraškega pusta kralj Walzer in kraljica Erči Merči (video)

V prostorih KD Skala v Gropadi so danes popoldne predstavili 57. Kraški pust

Jadran Vecchiet |
Gropada |
30. jan. 2026 | 21:22
    Na čelu 57. Kraškega pusta kralj Walzer in kraljica Erči Merči (video)
    Na čelu letošnjega Kraškega pusta bosta kralj Walzer in kraljica Erči Merči (FOTODAMJ@N)
V prostorih KD Skala v Gropadi so danes popoldne predstavili 57. Kraški pust. Lanskoletni zmagovalci v kategoriji skupin, skupina Luna puhna, so za kralja in kraljico izbrali Walzerja Pridnvečksno XII Stanjevega ter Erči Merči wd K’Mare h Š’nke. Kralj je, nomen est omen, prišel v zamudi. A z dobrim razlogom ...

Predstavitev, ki je bolj spominjala na pravo pustno rajanje, se je zaključila s himno pusta, ki jo je napisal domačin Andrej Rismondo in so jo zaigrali in zapeli vaški glasbeniki.

Ob višku letošnjega Kraškega pusta, pustnem sprevodu, ki bo na sporedu na Opčinah v soboto, 14. februarja, bo tudi bogat spremljevalni program. Začel se bo že v soboto, 7. februarja, ko bodo v Prosvetnem domu zvečer igrali Blek Pantersi in bo nastopil DJ Gigi.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

