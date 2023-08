Tri slovenska ravnateljstva pod vprašajem

Med letoma 2024 in 2027 naj bi se število ravnateljstev šol s slovenskim učnim jezikom na deželni ravni zmanjšalo za tri. Vesti o tem že nekaj časa neuradno krožijo v šolskem okolju, danes pa je bila ta hipoteza zapisana črno na belo, ko je po srečanju v Vidmu, na katerem je Alessia Rosolen, v deželni vladi med drugim pristojna za šolstvo, ravnateljem, županom in sindikalnim organizacijam predstavila smernice za preoblikovanje šolske mreže v triletju 2024–2027 in o teh kasneje poslala tudi sporočilo za javnost.

Članica deželne vlade je na včerajšnjem srečanju sporočila, da je dežela na ministrstvo za šolstvo že naslovila prošnjo, naj pristojni uradi pojasnijo, če je zmanjševanje števila ravnateljstev morebiti v navzkrižju z normami za zaščito jezikovnih manjšin, ki jo še pred statutom dežele FJK priznava in zagotavlja italijanska ustava.

Na napoved o zmanjševanju števila ravnateljstev so se odzvali iz Sindikata slovenske šole in Slovenske kulturno-gospodarske zveze.