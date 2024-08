Trije milijoni za EPK 2025

Skupaj s kopico drugih ukrepov – od davčnih do energetskih mimo takih, ki zadevajo univerze – je bilo danes s sprejetjem uredbe z zakonsko močjo »omnibus«, kot v Italiji pravijo uredbam, ki jih vlada sprejme ob koncu leta ali, v tem primeru, pred poletnim premorom, in vsebujejo raznovrstne ukrepe, odobreno trimilijonsko financiranje za Gorico. Natančneje – za izvedbo kulturnih dogodkov pod okriljem Evropske prestolnice kulture, ki bo prihodnje leto potekala v Novi Gorici in Gorici. Novico je sporočil Pordenončan Luca Ciriani, sicer minister za odnose s parlamentom. Sicer dalj časa pričakovane vesti iz Rima se je veselil goriški župan Rodolfo Ziberna. »Z ministrom za kulturo Sangiulianom sva se večkrat srečala, tako da smo razvoj dodelitve financiranja od blizu spremljali že od lanskega leta in tudi sodelovali pri njegovi pripravi, saj smo ministru in njegovim ožjim sodelavcem orisali, kaj vse nameravamo uresničiti v prihodnjem letu,« je dejal prvi občan.

Jutri bo Ziberna o razporeditvi denarja, za katerega je danes podčrtal, da ima do zadnjega centa že dodeljeno namembnost, podrobneje spregovoril na seji občinskega odbora. »Več od tega ne morem povedati, lahko rečem le, da bo nekaj presenečenj,« je včeraj bil skrivnosten.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.