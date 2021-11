Na pokrajinski cesti št. 95 pri Bertiolu na Videmskem se je malo po 7. uri pripetila hujša prometna nesreča. V čelnem trčenju dveh avtomobilov so bile poškodovane tri osebe. Na kraju so bili reševalci službe 118, priletel je tudi reševalni helikopter, karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče.