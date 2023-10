Trije poškodovani v nesreči na avtocesti A4

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na avtocesti A4, na odseku med Latisano in Porpettom v smeri Trsta, kjer sta trčila avtomobil in tovornjak. Trem osebam, ki so se poškodovale, je zdravstveno osebje na mestu nudilo najnujnejšo zdravstveno oskrbo. Vse tri so prepeljali v videmsko bolnišnico, dve z reševalnim vozilom in eno s helikopterjem, kamor so jih sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče, osebje družbe Autostrade Alto Adriatico in policija, ki preiskuje vzroke nesreče. Promet je bil v smeri Trsta upočasnjen.