Trije poškodovani v nesreči na avtocesti A4

V popoldanskih urah sta na avtocesti A4 v bližini kraja Muzzana del Turgnano, na odseku med Latisano in Porpettom v smeri Trsta, trčila tovornjak in avtomobil. Voznica avtomobila in dva potnika, med njima 5-letni deček, so bili poškodovani. Starejša ženska je med drugim ob sprožitvi zračne blazine utrpela poškodbe obraza, lažje poškodbe obraza je utrpel tudi deček. Vse tri so z reševalnim vozilom deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v bolnišnico v Palmanovo, kjer so jih sprejeli z rumeno triažno kodo. Nihče ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi policisti, ki preverjajo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice ter osebje družbe Autovie Venete.