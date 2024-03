Trije potresni sunki na Reki povzročili preplah

V bližini Reke so v nedeljo zabeležili tri močnejše potresne sunke, ki so na Reki med prebivalstvom povzročili precej preplaha. Čutili so jih tudi marsikje po Sloveniji.

Prvega je hrvaška seizmološka služba zabeležila ob 10.21, druga dva pa ob 10.43. Prvemu so namerili magnitudo 3,8 po Richterjevi lestvici, ostalima dvema pri Fužinah in pri Senju pa 2,7 in 2,5.

Na srečo ni bil nihče poškodovan in tudi ni bilo omembe vredne gmotne škode. Na Reki so poročali med drugim o delno poškodovani strehi, toda brez večjih posledic.