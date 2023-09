Trst je pomorska prestolnica Italije

Trst je danes v središču pozornosti. Na Pomorski postaji se je začela prva izvedba foruma o morju kot pomembnem gospodarskem viru. Dvodnevno srečanje so organizirali pod pokroviteljstvom predsedstva vlade. Četrtkov del programa je z obiskom počastilo kar pet ministrov, Luca Ciriani, Nello Musumeci, Francesco Lollobridgida, Gilberto Pichetto Fratin in Adolfo Urso, preko videopovezave pa sta zbrane nagovorila predsednica vlade Giorgia Meloni in minister za kulturo Gennaro Sangiuliano.

Rdeča nit foruma je izkoriščanje virov, ki nam jih ponuja morje, pri čemer je treba staviti na lokalno gospodarstvo in zmanjševanje stroškov in onesnaževanja, ki ga povzročata prevoz virov z oddaljenih geografskih območij. Uvodoma sta ministra Ciriani in Musumeci dejala, da izbira Trsta za gostovanje prve izdaje foruma ni bila naključna, saj gre za mesto, ki idealno povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Oba sta prepričana, da Trst nima več samo osrednje vloge v gospodarstvu Balkana in Severnega Jadrana, temveč tudi v širšem srednjeevropskem kontekstu. Minister Pichetto Fratin pa je dejal, da bi Italija lahko postala velika plinska platforma za severnoevropske države. Predsednica vlade Melonijeva je v svojem nagovoru poudarila, da bi Italija morala v pomorski politiki prevzeti vlogo, ki jo je nekoč že imela. Na okrogli mizi je nato beseda tekla o spodbujanju ribiške dejavnosti, trajnostnih virih energije in o priložnostih, ki jih morje ponuja mladim generacijam. Jutrišnji dan bo postregel s temami, ki zadevajo logistiko in druge pristaniške dejavnosti.