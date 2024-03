Trst mesto z najmočnejšim vetrom

Bari je mesto z najboljšim podnebjem v državi, Trst pa tisto z najmočnejšimi sunki vetra. To je mogoče ugotoviti na podlagi raziskave, ki so jo pri družbi 3BMeteo opravili za gospodarski dnevnik Il Sole 24Ore, ki je podatke objavil včeraj. Resnici na ljubo raziskava, ki obsega obdobje desetih let (od leta 2013 do leta 2023), prinaša ne ravno razveseljive zaključke, saj kaže na to, da je število ekstremnih vremenskih pojavov v tem obdobju naraslo, tako kot povprečna temperatura, ki je v nekaterih primerih zrasla tudi za več kot dve stopinji Celzija. Temu trendu pa ni ušla niti Furlanija - Julijska krajina.

Drugače so izvedenci družbe 3BMeteo pri svoji raziskavi upoštevali deset glavnih kazalcev: količino ur dnevnega sončnega žarčenja, dalje število dni z relativno stopnjo vlage, temperaturami z nad 30 stopinjami Celzija, dalje število dni s sunki vetra, močnejšimi od 30 vozlov, primerov toplotnih valov s preseganjem 30 stopinj Celzija za tri zaporedne dni, povprečja med številom deževnih in sušnih dni, število dni z izrednim deževjem, število meglenih dni, povprečje vozlov poletnih vetrov in povprečje mrzlih dni (takih, kjer najvišja občutena temperatura ni dosegala treh stopinj Celzija).

Kot že rečeno, je skupek vseh omenjenih podatkov nanesel, da je Bari v Apuliji mesto z najboljšo klimo v Italiji. A tudi Trst ni ravno na slabem: na lestvici 107 glavnih mest italijanskih pokrajin je zasedel 22. mesto. Preostala glavna mesta v FJK krepko zaostajajo za njim: Gorica se tako nahaja na 64. mestu, Videm na 70., Pordenon pa na 76. mestu.

Trst pa je tudi mesto, ki zaseda najslabše, 107. mesto, na lestvici glede števila dni, ko so sunki vetra presegli jakost 30 vozlov. V desetih letih je bilo takih dni 982. Pordenon je na 18. mestu s 37 dnevi, Videm na 23. s 44 dnevi, Gorica pa na 44. mestu z 90 dnevi.

Hkrati pa se glavno mesto FJK ponaša tudi z – za oblikovalce lestvice – bolj pozitivnim podatkom: zaseda namreč drugo mesto po dnevnem povprečnem številu vozlov (8,9) poletnih vetrov med julijem in septembrom (na boljšem je le Perugia v Umbriji). Gorica se pri tem nahaja na 55. mestu s petimi vozli, Videm na 84. s 4,4 vozla, Pordenon pa na 89. mestu s 4,1 vozla.

