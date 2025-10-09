Trump naznanil dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi, se iz sveta vrstijo pozdravi za dogovor o prvi fazi načrta za mir v palestinski enklavi, ki naj bi med drugim v kratkem prinesel izpustitev talcev. Voditelji, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ob tem pozivajo obe strani, naj ga v celoti upoštevata.

»To pomeni, da bodo vsi talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje čete na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru,« je objavil Trump na svojem družbenem omrežju Truth.

»Vse talce je treba izpustiti na dostojen način. Treba je zagotoviti trajno premirje. Spopadi se morajo končati enkrat za vselej,« pa je Guterres sporočil v izjavi. Kot je dodal, je treba tudi zagotoviti takojšen neoviran vstop humanitarne pomoči v opustošeno palestinsko enklavo. Podobno je pozval britanski premier Keir Starmer, češ da je treba takoj odpraviti vse omejitve glede dostave pomoči. Dogovor, ki je po njegovih besedah prinesel veliko olajšanje, je treba v celoti uresničiti, da bi končali vojno in postavili temelje pravičnemu in trajnemu miru, je sporočil in izrazil hvaležnost za posredniško vlogo Egipta, Katarja in ZDA. Iz italijanske vlade se je kot prvi oglasil njen zunanji minister in podpredsednik Antonio Tajani, ki je dejal, da je Italija pripravljena pristopiti s svojo vojsko k mirovnim silam.

Dogovor o prvi fazi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 izraelskih talcev v Gazi v zameno za skupno približno 2000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati humanitarna pomoč.

Podrobnosti in časovnica sicer še niso znani, ustavitev spopadov pa naj bi začela veljati danes sredi dneva, ko naj bi dogovor uradno potrdila izraelska vlada. Sicer so Izraelci tudi danes zgodaj zjutraj bombardirali Gazo, izraelska vojska pa je poudarila, da gre še vedno za območje spopadov.

Novica je prinesla veselje tudi na ulice Gaze, kjer so med drugim proslavljali prebivalci Han Junisa na jugu enklave. Dogovor prav tako pozdravljajo družine talcev, ki ob tem izražajo hvaležnost Trumpu. Izraelski predsednik Jicak Hercog je na omrežju X izrazil prepričanje, da si Trump za prizadevanja zasluži Nobelovo nagrado za mir.