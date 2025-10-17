»Trumpizacija« dosegla tudi Rim

Pred meseci smo opazovali dogajanje čez lužo, kjer se predsednik ZDA Donald Trump sploh ne trudi, da bi prikril očitne namere za discipliniranje in sankcioniranje univerz, kjer po njegovi oceni ne ravnajo tako, kot bi morali. Marsikdo je bil ob tem zgrožen. Ampak tudi v Italiji je mogoče opaziti »trumpizacijo« dela politike.

Pomisleki raziskovalcev

Kaže, da želi vladna večina konkretno poseči v ustroj javnih univerz. Pri mreži Rete 29 aprile, ta združuje raziskovalce, ki se zavzemajo za javno, svobodno in odprto univerzo, so dobili vpogled v osnutek reforme upravljanja univerz, ki prinašajo več predlogov. V upravne odbore univerz bi ministrstvo po novem imenovalo svojega predstavnika, prav tako bi tja dva člana imenovale lokalne uprave. Ministrstvo za univerzo bi spisalo tudi nekakšne smernice, ki bi jim univerze morale slediti. Mandat rektorja bi podaljšali s trenutnih 6 na kar 8 let, kar je daljše od mandata predsednika republike, kritično opozarjajo pri Rete 29 aprile, za rektorje bi tudi odpravili obstoječo omejitev na en sam mandat

Poleg tega pa bi kot znano minister za šolstvo spolno in čustveno vzgojo omejil le na srednjo šolo druge stopnje. Udeležbo učencev bi pogojeval z dovoljenjem staršev, ki bi morali dobiti vpogled v obravnavane vsebine in uporabljene materiale.