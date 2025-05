»Trumpovo ravnanje je namenoma ustrahovalno«

Letošnji niz Vrtnice knjige glasba vino bo, kot je sicer navada, obravnaval tudi svetovno dogajanje. Jutri ob 18. uri bo med vrtnicami v Svetoivanskem parku v Trstu na sporedu pogovor med univerzitetnima profesorjema Elisabetto Vezzosi in Mariom Del Perom o dogajanju v ZDA. Del Pero poučuje mednarodno zgodovino na prestižni pariški univerzi Sciences Po, v svojih raziskavah se ukvarja z zgodovino in s sedanjostjo ZDA.

Katere so razlike med prvim in drugim mandatom Donalda Trumpa na čelu ZDA?

Prvič je bil izvoljen z obljubo po umiku iz mednarodnih žarišč, tudi iz vojaškega vidika, in ob ostrih kritikah političnim, vojaškim in humanitarnim mednarodnim dejavnostim preteklih vlad. Drugi Trump je že v svojem umestitvenem govoru izbral zelo oster neoimperialen jezik. Govoril je o teritorialnem ekspanzionizmu, o čemer predsedniki ZDA niso govorili že skoraj dvesto let.

Ta je prva razlika, druga je, da je Trump pred osmimi leti prevzel Republikansko stranko, ki danes dejansko ne obstaja več. Nadomestilo jo je Trumpovo gibanje MAGA. Pred osmimi leti Trump ni imel politične infrastrukture in osebja. Pomagali so mu republikanci, ki so imeli jasno nalogo upravljanja in nadziranja Trumpa. Ta druga vlada je dosti bolj trumpovska, obenem pa bolj homogena in disciplinirana. Zaradi tega je tudi znatno bolj radikalna, kar vidimo na zunanji in notranji ravni. Kar se notranje politike tiče vidimo pravi avtoritarni zasuk:arbitrarne aretacije, napadi na odvetniške pisarne in univerze in tako dalje.

Kako se odzivajo prebivalci ZDA na to? Po njegovi prvi izvolitvi smo videli val protestov, delovanje protiteles je bilo bolj očitno, nenazadnje tudi v medijih, ki so bili bolj ostri.

Ravnanje Trumpove vlade je namenoma ustrahovalno. Arbitrarne aretacije študentov, predvsem mednarodnih, in napadi na odvetniške pisarne so namenjeni zatiranju. Nekateri se upravičeno bojijo, denimo javni uslužbenci, katerim preti vsak dan brezposelnost. Vprašanje o demokratičnih protitelesih si postavljamo vsi. Pred mesecem dni sem bil dokaj pesimističen, nenazadnje ker izključuje Trump namenoma zakonodajno vejo iz vladnega sistema. On hoče dokazati premoč izvršne oblasti.