Truplo pripada domačinu

Med iskanjem pogrešane Koprčanke so 12. oktobra policisti na Belvederju nad Izolo odkrili moško truplo. Ker niso uspeli ugotoviti njegove identitete, so za pomoč pri iskanju odgovora prosili občane. Objavili so fotografije več predmetov, ki jih je imel pokojni pri sebi. Ob truplu so našli več predmetov, med drugim sekiro, zračno pištolo sivo majico in časopis.

Danes so policisti sporočili, da je bila identiteta trupla ugotovljena. Gre za 60-letnega domačina, s katerim nihče od svojcev od avgusta ni imel stikov. Odrejena sanitarna obdukcija je bila opravljena 13. 10. 2021 na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Znakov kaznivega dejanja niso našli.