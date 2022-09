Tržaška pohodnica si je poškodovala nogo

Gorski reševalci iz kraja Valcellina in gasilci so včeraj v opoldanskih urah posredovali pri Cimolaisu nedaleč od gorskega zavetišča Casera Roncada na Pordenonskem, kjer se je na gorski stezi CAI 370 poškodovala tržaška pohodnica. Na nadmorski višini 1600 metrov je padla in utrpela domnevni zlom golenice. Na pomoč je poklical njen mož, ki se je medtem spustil do bližnje koče. Priletel je reševalni helikopter, zdravnik in bolničar sta ji na kraju nudila prvo pomoč, nakar so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.