Tržaški odvetnik in akademski slikar

Četrtkovega odkritja spomenika internirancem fašističnega taborišča v Casoliju (dežela Abruci) se bodo udeležili tudi sorodniki Fortunata Mikuletiča in slikarja Ljuba Ravnikarja. Mikuletič (1888-1965), ki je bil rojen v Trstu in bil po poklicu odvetnik, je bil vsestranska osebnost, aktiven med obema vojnama v slovenskih društvih (tudi v Edinosti), po vojni pa predsednik Glasbene matice ter pisec humorističnih zgodb, ki jih je tudi ilustriral.

Sodeloval je s Primorskim dnevnikom in Radiom Trsta A, svoja doživetja v Casoliju je opisal v knjigi Internatitis, ki je leta 1974 posthumno izšla pri Goriški Mohorjevi družbi. Lorentini prav na osnovi Mikuletičeve knjige piše doktorat pod mentorstvom profesorja Giovannija Cerchie, v Casoliju načrtujejo tudi italijanski prevod Internatitisa.

Akademski slikar Ljubo Ravnikar (1905-1973) je v internaciji v Casoliju ustvaril obsežen opus risb in akvarelov, nekatere od teh bodo prvič v Italiji na ogled v tamkajšnjem gledališču. Lorentiniju sta pri tem pomagala slikarjev sin Uroš Ravnikar in Kaja Širok, nekdanja ravnateljica Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Po kapitulaciji Italije se je Ravnikar pridružil slovenskim partizanom in osvoboditev dočakal kot borec Prekomorske brigade. V TIGR-u je bil Ravnikar med najožjimi sodelavci Danila Zelena, v roke italijanske policije je mesec dni po Zelenovi smrti padel skupaj z nekaterimi drugimi tigrovci, med katerimi je bil Tržačan Ivan Rudolf.