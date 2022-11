Tržič najtoplejši, na Višarjah ničla

Najvišje današnje dnevne temperature so ob prevladujočem sončnem vremenu ponekod presegle 15 stopinj Celzija in je bilo vremensko dogajanje čez dan nadvse prijetno. V gorah pa je vzdušje po minulem torkovem sneženju skoraj zimsko.

Najvišjo dnevno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes namerila v Tržiču, najnižjo pa na Višarjah. V Tržiču se je živo srebro čez dan povzpelo na 15,5 stopinje Celzija, na zasneženih Višarjah pa ni preseglo 0,9 stopinje Celzija. Do okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija so se temperature dvignile marsikje na Goriškem, v Trstu so namerili najvišjo dnevno temperaturo 14,8 stopinje Celzija, le kakšno stopinjo manj na Kraški planoti. Hladno je bilo na Trbižu, kjer je najvišja dnevna temperatura le za nekaj desetink presegla 5 stopinj Celzija.

Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo povečini še za kakšno stopinjo višje od današnjih, od sobote pa se bo ozračje od severovzhoda začelo počasi ohlajati.

V nedeljo bo z burjo pritekal hladnejši zrak, hladnejše bodo zlasti noči. Živo srebro se bo ponekod v nočnih urah tudi v nižinah, zlasti v bolj zatišnih predelih, spustilo do okrog ledišča.

Ohladitev bo občutnejša v ponedeljek, ko bodo nočne temperature tudi v nižinah in na Kraški planoti marsikje padle pod ničlo, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa ne bodo presegale 10 stopinj Celzija. Pihala bo tudi šibka do zmerna burja, ki bo povečevala občutek ohladitve.

Sicer pa bo vse te dni prevladovalo v glavnem sončno vreme z morebitno občasno spremenljivostjo, nekaj več oblakov bo predvidoma sprva v soboto. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo v soboto prehodno nekoliko močnejša.