Tudi tokrat ob dnevu upora ni šlo brez polemik

Na mestu, kjer je na Mali gori pri Ribnici leta 1941 prišlo do spopada med pripadniki antifašistične organizacije Tigr s patruljo italijanskega okupatorja, v katerem je bil ubit tigrovec Danilo Zelen, je sinoči potekala državna proslava ob dnevu upora. Kot se je zgodilo že lani, je v slovenski javnosti odmevala ponovna izbira lokacije za proslavo tega dneva. Po navedbah organizatorjev so lokacijo izbrali, ker boji na Mali gori 13. maja 1941 veljajo za prvi oboroženi spopad Slovencev z okupatorjem v drugi svetovni vojni.

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju na Mali gori pa je sprožila polemike, ker je lokacija zanjo po mnenju mnogih neustrezna. Pri izbiri kraja proslave naj bi šlo za namerno spodkopavanje zgodovinske vloge Osvobodilne fronte, kot so zapisali v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

Nestrinjanje z izbiro lokacije je minuli četrtek izrazil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se slovesnosti ni udeležil, saj se na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića mudil v Zagrebu. V nasprotnem primeru bi se je udeležil, čeprav se z izbiro lokacije ne strinja, je pojasnil. To je tudi sporočil vladi.

Proslave, na kateri je venec ob spominsko obeležje položil predsednik vlade Janez Janša, slavnostni govornik pa je bil predsednik DS Alojz Kovšca, se ni udeležil niti predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je za STA pojasnil, da je pravi razlog za neudeležbo v tem, da DZ ni sodeloval pri organizaciji proslave, čeprav so v vabilu navedeni kot eden od organizatorjev. Takšne proslave po Zorčičevem mnenju ni mogoče šteti za državno proslavo. »Očitno gre spet za nekakšno ideološko revizijo proslav in pri tem ne nameravam sodelovati,« je dejal.

Predsednik DS Alojz Kovšca je v govoru izpostavil vsakodnevne razprtije in pozval k njihovemu preseganju, kot so to počeli naši predniki, ki so znali »v ključnih viharno temnih trenutkih poiskati svetlobo«. Kovšca je v slavnostnem govoru spomnil, da so trije člani ilegalne organizacije Tigr – Danilo Zelen, Anton Majnik in Ferdo Kravanja – »v imenu svobode tvegali svoja življenja kot prvi uporniki proti fašizmu in nacizmu v tedanji močno naelektreni Evropi«.