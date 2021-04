Tudi v FJK prekinili naročanje za cepljenje ljudi pod 60. letom

Podpredsednik Dežele FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi je danes zjutraj sporočil, da so tudi v Furlaniji - Julijski krajini prekinili naročila za cepljenje ljudi pod 60. letom starosti, prav tako pa bodo preložili vbrizg prvega odmerka cepljenja za že potrjena naročila (izjema so seveda šibkejše osebe iz prioritetnih skupin). To je posledica odredbe 6/2021, ki jo je izdal izredni komisar Francesco Paolo Figliuolo. Z omenjeno odredbo želi Figluolo na državni ravni pospešiti cepljenje rizičnih skupin, v prvi vrsti starejših ljudi nad 80. letom. Po poročanju dnevnika La Repubblica je trenutno v hladilnikih 3,2 milijona odmerka cepiva AstraZeneca, ki jih je treba porabiti v roku desetih dni. Za močno pospešitev cepilne kampanje se je v prejšnjih dneh močno zavzel italijanski prvi minister Mario Draghi.

Riccardi je obenem sporočil, da so naročila za vbrizg drugega odmerka cepiva potrjena.