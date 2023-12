Učenci iz Šmihela okrasili predsednikovo božično drevo in zapeli v več jezikih

V palači Hofburg, kjer je sedež avstrijskega predsednika, so v ponedeljek postavili božično drevo iz Železne Kaple, okrasili pa so ga učenci dvojezične Evropske šole iz Šmihela na avstrijskem Koroškem. Ti so v navzočnosti predsednika Alexandra Van der Bellna in koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja s pesmimi poskrbeli za božično vzdušje.

Na slovesnosti v palači Hofburg na Dunaju so učenci dvojezične Evropske šole Šmihel, kjer se poleg slovenščine in nemščine otroci učijo tudi italijanščine in angleščine, poskrbeli za adventno vzdušje z božičnimi pesmimi, ki so jih zapeli v dveh oziroma treh jezikih.

»Postalo je tradicija, da se božično drevo postavi iz različnih zveznih dežel. Da je letos iz Železne Kaple na Koroškem, me še posebej veseli,» je dejal predsednik Van der Bellen, pri tem pa spomnil na simbolno moč drevesa, še zlasti po neurju in poplavah, ki so letos prizadeli Koroško.

»So nemirni časi, v katerih božič simbolizira upanje na mir,» pa je dejal koroški deželni glavar Kaiser, ki prav tako vidi drevo kot simbol upanja iz koroške regije, ki jo je letošnje neurje močno prizadelo.

Van der Bellen je ob predaji božičnega drevesa Kaiserju tudi čestital za njegov 65. rojstni dan, so zapisali na spletni strani slovenskega programa avstrijske radiotelevizije ORF.