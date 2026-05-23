Udeleženci tabora bodo raziskovali slovenski Sveti Ivan

Slori bo v sodelovanju z Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice (OZE NŠK) ter kulturnima društvoma Slavko Škamperle in Marij Kogoj organiziral za mlade od 15 do 25 let starosti Mladinski raziskovalni tabor (MRT). Potekal bo od srede, 8. julija, do sobote, 11. julija, pri Sv. Ivanu v Trstu, namenjen pa bo raziskovanju preteklosti ter načrtovanju sedanjosti in prihodnosti »slovenskega« Sv. Ivana.

Udeleženci bodo v spremstvu strokovnih mentorjev spoznavali slovenske znamenitosti mestne četrti. Na uvodnih predavanjih se bodo seznanili z zgodovinskim, kulturnim in gospodarskim razvojem krajevne slovenske skupnosti, med terenskim delom pa odkrivali njeno sodobno družbeno strukturo. Zaradi bližajoče se vzpostavitve novega večnamenskega središča za mlade v prenovljenih prostorih svetoivanskega Narodnega doma bo posebna raziskovalna pozornost namenjena analizi potreb, pričakovanj in predlogov v zvezi s tem projektom - posebej med dijaško populacijo, ki obiskuje tamkajšnje drugostopenjske (višje) srednje šole s slovenskim učnim jezikom. Z usvojenim teoretičnim znanjem, zbranimi empiričnimi podatki in timskim delom bodo mlade raziskovalke in raziskovalci prispevali lastno vizijo razvoja krajevne skupnosti, hkrati pa tudi širše slovenske (manjšinske) družbe v tržaškem primestnem okolju.

Terensko raziskovalno delo bo potekalo v dveh skupinah. Domoznanska skupina bo z raziskovanjem preteklosti »slovenskega« Sv. Ivana, zlasti z analizo dostopne literature in zbranega gradiva pri projektu Nekoč pri Sv. Ivanu (OZE NŠK, www.etnonet.eu), pripravila izhodiščne smernice za stalno razstavo, ki bo v prihodnje našla mesto v Narodnem domu. Družboslovna skupina pa bo ob preverjanju potreb, pričakovanj in predlogov v intervjujih s potencialnimi uporabniki novega večnamenskega središča v Narodnem domu pripravila raziskovalni dokument s predlaganimi smernicami za razvoj tega projekta v prihodnjih letih.

V okviru MRT bodo priredili okroglo mizo o prihodnosti »slovenskega« Sv. Ivana, ki bo namenjena tudi širši javnosti.

Zbrano gradivo bodo po taboru temeljiteje obdelali Slorijevi raziskovalci, v dokončni obliki pa ga bodo nato izročili načrtovalcem projekta Narodni dom pri Svetem Ivanu.

Udeleženci MRT bodo nastanjeni v hostlu CX centre pri Sv. Ivanu; tam bodo vse dni spali in zajtrkovali, kosilo in večerjo pa bodo imeli v bližnji restavraciji in piceriji. V večernih urah bodo na sporedu spoznavne igre in druge prostočasne dejavnosti.

Na MRT Sveti Ivan 2026 je na voljo 15 mest. Prijave sprejemajo do 5. junija; simbolična vpisnina, ki vključuje nastanitev, vse obroke in organizirane dejavnosti, znaša 50 evrov. Pri izboru udeležencev bodo organizatorji upoštevali časovno zaporedje prispelih prijav. Prijavnica je na voljo na strani www.slori.org.