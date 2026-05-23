VREME
DANES
Sobota, 23 maj 2026
Iskanje
Kronika

Na avtocestnem priključku pri Devinu trčila štiri vozila

V nesreči je bilo udeleženih osem ljudi, tri osebe so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico

Spletno uredništvo |
Devin |
23. maj 2026 | 14:56
    Na avtocestnem priključku pri Devinu trčila štiri vozila
    Prizorišče nesreče (GASILCI)
Dark Theme

Reševalci službe 118 in gasilci so danes malo po 10. uri posredovali na avtocestnem priključku pri Devinu, kjer je na prehitevalnem pasu proti Moščenicam prišlo do verižnega trčenja. V nesreči so bili udeleženi trije avtomobili in kombi, v katerih se je skupno vozilo osem ljudi. Več od teh so gasilci reševalcem pomagali potegniti iz razbitin. Tri osebe so se poškodovale in so jih reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali vozila in celotno območje. Med intervencijo je promet potekal po odstavnem pasu. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: