Na avtocestnem priključku pri Devinu trčila štiri vozila

Reševalci službe 118 in gasilci so danes malo po 10. uri posredovali na avtocestnem priključku pri Devinu, kjer je na prehitevalnem pasu proti Moščenicam prišlo do verižnega trčenja. V nesreči so bili udeleženi trije avtomobili in kombi, v katerih se je skupno vozilo osem ljudi. Več od teh so gasilci reševalcem pomagali potegniti iz razbitin. Tri osebe so se poškodovale in so jih reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali vozila in celotno območje. Med intervencijo je promet potekal po odstavnem pasu. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.