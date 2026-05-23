Protistrup za strah pred manj poznanimi živalmi

Burmanski piton, pasji terapevti, matematična genija, pena party, športni poligoni in otroški zbori bodo v nedeljo, 31. maja, med 10. in 19. uro napolnili Novo Gorico. Mesto bo namreč znova gostilo Deželo prijateljev, dogodek za družine, otroke, ljubitelje živali in vse, ki si želijo sproščenega dneva na prostem.

Na približno 30.000 kvadratnih metrih se bosta prepletala Žurnalov Festival za ljubitelje živali in Robin HUD festival Radia Robin. Letošnja izvedba prinaša tudi več novosti, med njimi Deželo eXperimentov, Kuharsko deželo Pujse PePe in odbojkarsko deželo z Dejanom Vinčićem. Ambasadorja dogodka bosta Frida in Edvard, brat in sestra, matematična genija ter zmagovalca oddaje Slovenija ima talent.

Na sporedu tudi pasji šov

Posebno pozornost bo pritegnilo društvo Bioexo, ki že dve desetletji z delavnicami, naravoslovnimi dnevi in dogodki za otroke približuje svet plazilcev in drugih manj poznanih živali. Obiskovalci bodo lahko spoznali burmanskega pitona, bradato agamo, leopardjega gekona, rdečerepe udave, ptičje pajke in druge nevretenčarje. Namen srečanja ni le radovednost, temveč tudi premagovanje strahov in predsodkov.

Skrbniki živali bodo lahko za nasvete povprašali strokovnjake in veterinarje, otroci pa se bodo podali na lov na zaklad, se zabavali v veliki deželi napihljivih igral in se preizkusili na poligonu za hobby horsing. Predstavili se bodo tudi pasji terapevti, policijske živali in pasja influencerka Murf. Ob 16. uri bo na travniku pred občinsko palačo pasji šov s prikazom kinoloških disciplin. Program bo povezovala igralka Lara Komar.

V Borovem gozdičku se bo Robin HUD festival začel s predajo Štafete prijateljstva med OŠ Milojke Štrukelj in OŠ Solkan. Nastopili bodo otroški zbori, twirling skupina in zasedba New Game Over. Dopoldne bo potekala otroška olimpijada, ves dan pa bodo na sporedu tudi prijateljske košarkarske tekme mladih upov.

Otroci bodo lahko obiskali Deželo samurajev, spoznali osnove karateja, ustvarjali in raziskovali v Deželi eXperimentov, listali po knjigah v Knjižni deželi, premagovali ovire v Deželi malega akrobata ter se zavrteli v Deželi gibanja in plesa. Popoldne bodo dogajanje popestrili Tačke na patrulji, pena party z DJ-jem, velika otroška tombola z glavno nagrado - družinskim izletom v Gardaland - in finale Mladinski center ima talent. Mlade nastopajoče bodo ocenjevali Lea Sirk, Andrej Škufca, Jakob Šfiligoj ter ambasadorja Frida in Edvard.