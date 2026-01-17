»Ugotovil sem, da je paritetni odbor bil sklepčen«

Predsednik Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marko Jarc meni, da je bil odbor na zadnji seji pretekli ponedeljek sklepčen, ko je glasoval o novem osnutku sestava Deželne šolske komisije za pouk v slovenskem jeziku. »Do tega zaključka sem prišel na podlagi pravilnika paritetnega odbora, vseh aktov, na podlagi katerih so bili imenovani člani in na podlagi samega zaščitnega zakona,« je včeraj v telefonskem pogovoru povedal Jarc, po čigar besedah se bodo o tem pogovorili na prihodnji seji. Sam trdi, da je težava v samem pravilniku oz. v petem členu, kjer piše, da je paritetni odbor sklepčen ob prisotnosti vsaj petih članov, ki so pripadniki slovenske manjšine in petih članov, ki niso pripadniki manjšine. »Kdo so pripadniki manjšine?,« se sprašuje Jarc, ki opozarja, da ni nikjer nobenega določila, da se morajo člani izraziti glede narodnostne pripadnosti.

»Da se tolmači pravilno, je potrebne še kar pravne znanosti in občutka. Dajmo priti do zaključka, da je slabo zapisan pravilnik, potem, kako se to tolmači, je drugo vprašanje,« pravi Jarc. Predsednik opozarja, da je paritetni odbor institucionalen organ, v katerega ne spada obstrukcija. »Razumem, da je treba spoštovati pravila, ampak to ni rajonski svet ali občinski svet v Doberdobu, kjer odideš s seje, da zmanjka sklepčnost. Ne, je institucionalni organ, kjer si prisoten, izraziš motivirano mnenje, si lahko tudi proti, se lahko vzdržiš, obstrukcija pa ne spada v tako vrsto organa. To je dejstvo.«